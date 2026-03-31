歌舞伎町で楽しく過ごした後に財布を失くす。これだけでも相当なショックだが、その直後にさらなる災難が待ち構えていた。投稿を寄せた60代女性（栃木県）の息子は、久しぶりに集まった友人たちと新宿・歌舞伎町で飲み明かした。しかし、帰りの駅で「お財布が無いことに気付き」、パニックに。駅の拾得物に問い合わせたり、来た道を戻ったりと必死に探したという。「あなたのカードが不正に…」絶妙すぎるタイミングでかかってきた