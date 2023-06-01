AKB48の向井地美音（28）が、4月いっぱいでグループを卒業する。2013年の加入から13年。激動の時代を先頭で駆け抜けた前総監督が本紙の取材に応じ、アイドル人生を晴れ晴れとした表情で振り返った。AKBの大ファンで、18年にはグループの知識を競う「AKB48グループセンター試験」で1位に輝くほどグループ愛にあふれている向井地。19年に念願の3代目総監督に就任したが、待ち受けていたのは転換期だった。グループの象徴的なイベ