AKB48の向井地美音（28）が、4月いっぱいでグループを卒業する。2013年の加入から13年。激動の時代を先頭で駆け抜けた前総監督が本紙の取材に応じ、アイドル人生を晴れ晴れとした表情で振り返った。

AKBの大ファンで、18年にはグループの知識を競う「AKB48グループセンター試験」で1位に輝くほどグループ愛にあふれている向井地。19年に念願の3代目総監督に就任したが、待ち受けていたのは転換期だった。グループの象徴的なイベントだったAKB48選抜総選挙が同年から開催されなくなり、世間からは厳しい声も上がった。「AKBの歴史を止めてしまった。“ごめんなさい”とずっと思っていました」。責任感の強さゆえ、新体制に対する批判を一身に受け止め、思い悩む日々も少なくなかった。

24年、倉野尾成美（25）に総監督を引き継ぐと同時に卒業も考えたが、17年に10代の勢いで発した「20周年までAKB48を頑張りたいです」という言葉がよぎった。「ファンの方とその景色を一緒に見たい」という言葉通り、昨年約束を果たした上で「最後はハッピーエンドで終わりたい」と、晴れやかにグループを去ることを選んだ。

4月3日に開催する卒業コンサートは、自分らしさを詰め込むつもりだ。「総監督のときは“これやりたい、好き”といった感情をなるべく押し殺していました。でも今は、いい意味で素の状態。最後だけは自分のやりたいように、オタク心をふんだんに入れてみました」と無邪気な笑顔を見せる。卒業ソング「向かい風」のポイントは仲間。「自分のAKB人生の中で欠かせない一番大切なものでした」といい、公演にも元総監督の高橋みなみ（34）らが駆けつける。「“我が青春に悔いなし”という言葉で終われたら」。同30日の最終日に向け「普通の人が学校で過ごす12年間と同じくらいの時間をAKBで過ごしてきました。やっと私は青春にさよならできる」とすがすがしく語った。

卒業後は「表と裏のはざまのような仕事がしたい」と展望も。芸能活動を続けながら、総監督の経験を生かし裏方としても挑戦する意欲を見せた。大きな責任が伴ったアイドル生活。これからは自分らしい人生を歩んでいく。（井利 萌弥）

《15年ぶり桜ソングに「運命」》卒業ソング「向かい風」は、シングル「名残り桜」に収録された。向井地がAKB48を好きになったきっかけの11年「桜の木になろう」以来、15年ぶりの桜ソングで「まさかその桜ソングで自分も卒業できるとは、運命のようなものを感じた」と感激している。20周年を終えた新生グループとしてのフレッシュな輝きが話題となり、オリコンチャートで1位を記録。30日時点で60万枚以上を売り上げ、21年のコロナ禍以降では断トツのグループ記録を更新している。

◇向井地 美音（むかいち・みおん）1998年（平10）1月29日生まれ、埼玉県出身の28歳。1歳で子役デビューし、2013年に15期生としてAKB48に加入。14年発売の「希望的リフレイン」で初めてシングル曲の選抜入りを果たし、16年発売の「翼はいらない」で初のシングル曲センターに抜てきされた。19年4月から24年3月までグループの3代目総監督を務めた。