オランウータンのぬいぐるみを抱いて生きる、市川市動植物園のニホンザル「パンチくん」をご存じですか？国内はもとより、海外のメディアでも取り上げられました。パンチくんは母親から育児放棄されたために、ぬいぐるみの”オランママ”を抱いており、他のサルからいじめられるなどしても懸命に群れになじもうとしています。その小さな命のいじらしい姿に、心を動かされた人は多いのではないでしょうか。けれど、その「応援」や