タレントの虹咲カリナ（18）が30日、高校卒業を記念し都内で取材会を行った。愛知県から上京し、この春から1人暮らしで新生活をスタート。「東京に夢がありすぎて、まだ渋谷のスクランブル交差点で興奮しています。東京にいる実感がまだ湧いていません」と初々しさをのぞかせた。中学2年時に本格的にSNSを開始し、TikTokのフォロワーは現在22万人を超える。DMでスカウトのメッセージが届き、昨年4月には芸名未定のまま「週刊プ