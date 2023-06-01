記事ポイント「求人飲食店ドットコム」が採用管理システムと連携するのは初めて応募者情報が「リクオプ」「ハイソル」へ自動連携され一元管理を実現応募後の迅速対応で飲食店の採用機会最大化と採用率向上に貢献 HRソリューションズとシンクロ・フードは、2026年3月18日より採用管理システム「リクオプ」・雇用管理システム「ハイソル」と飲食業界専門求人サイト「求人飲食店ドットコム」のシステム連携を開始しました。「求