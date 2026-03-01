求人飲食店ドットコムと「リクオプ」のシステム連携 「求人飲食店ドットコム」と「リクオプ」のシステム連携

記事ポイント 「求人飲食店ドットコム」が採用管理システムと連携するのは初めて応募者情報が「リクオプ」「ハイソル」へ自動連携され一元管理を実現応募後の迅速対応で飲食店の採用機会最大化と採用率向上に貢献 「求人飲食店ドットコム」が採用管理システムと連携するのは初めて応募者情報が「リクオプ」「ハイソル」へ自動連携され一元管理を実現応募後の迅速対応で飲食店の採用機会最大化と採用率向上に貢献

HRソリューションズとシンクロ・フードは、2026年3月18日より採用管理システム「リクオプ」・雇用管理システム「ハイソル」と飲食業界専門求人サイト「求人飲食店ドットコム」のシステム連携を開始しました。

「求人飲食店ドットコム」が採用管理システムと連携するのは今回が初めてで、応募者情報の自動取り込みによる一元管理が実現しています。

飲食店の採用担当者は応募後の対応をよりスピーディに行えるようになり、採用機会の最大化と採用率の向上につながります。

「求人飲食店ドットコム」と「リクオプ」のシステム連携

連携開始日：2026年3月18日提供元：HRソリューションズ株式会社・株式会社シンクロ・フード対象：「求人飲食店ドットコム」をご利用の飲食店

連携の背景

「求人飲食店ドットコム」は2006年に開設された飲食店専門の求人サイトで、73,000店以上の掲載実績を持ち、42万人以上の求職者に利用されています。

飲食業界では人手不足が深刻化する中、複数の求人媒体を活用した採用活動が一般化しています。

一方、媒体ごとに応募者情報を個別管理する必要があり、応募後の対応遅れによる機会損失が課題です。

連携によるメリット

本連携により、「求人飲食店ドットコム」経由の応募者情報が「リクオプ」「ハイソル」へ自動で取り込まれ、一元管理が可能となっています。

応募受付から面接設定までの対応スピードが向上し、採用機会の最大化や採用率の向上につながります。

本連携における応募者情報の仕組みは、HRソリューションズの特許技術（特許第6155304号）に基づいています。

「リクオプ」「ハイソル」とは

「リクオプ」「ハイソル」は、企業のアルバイト・パート人材の採用および雇用管理を支援するクラウドサービスです。

複数の求人媒体や自社採用サイトからの応募者情報を一元管理し、応募者対応・選考管理・採用分析などを通じて採用活動の効率化に貢献しています。

小売・流通・外食・IT・製造・金融など幅広い業界で導入されており、年間900万件以上の応募が本サービスを通じて企業へ届けられています。

「求人飲食店ドットコム」の応募者情報が「リクオプ」「ハイソル」へ自動連携され、複数媒体の応募を一画面で一元管理できます。

応募受付から面接設定までの対応スピードが向上し、機会損失を防ぎ採用率の向上につながります。

73,000店超の掲載実績を持つ飲食特化の求人サイトと採用管理システムの連携により、飲食業界の深刻な人手不足に対し効果的な採用基盤が整備されています。

「求人飲食店ドットコム」と「リクオプ」連携の紹介でした。

よくある質問

Q. 「求人飲食店ドットコム」が採用管理システムと連携するのは初めてですか？

A. はい、「求人飲食店ドットコム」が採用管理システムと連携するのは今回が初めてです。

Q. 連携を利用するために飲食店側で特別な操作は必要ですか？

A. 「求人飲食店ドットコム」経由の応募者情報は「リクオプ」「ハイソル」へ自動で取り込まれるため、媒体ごとに手動で情報を転記する作業は不要です。

Q. 本連携はどのような技術に基づいていますか？

A. HRソリューションズの特許技術（特許第6155304号）に基づく仕組みで応募者情報の連携が実現しています。

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