【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～ レゴ (LEGO) テクニック ポルシェ 911GT3 RS 42056 Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に「レゴ (LEGO) テクニック」シリーズが追加された。 「レゴ (LEGO) テクニック」は、実際に動くギ