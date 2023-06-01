【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

レゴ (LEGO) テクニック ポルシェ 911GT3 RS 42056

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に「レゴ (LEGO) テクニック」シリーズが追加された。

「レゴ (LEGO) テクニック」は、実際に動くギアボックス、ホイール、車軸を組み立てて、車両や飛行機、バイク、建設機械などを完成させるシリーズ。本セールでは、「レゴ (LEGO) テクニック ポルシェ 911GT3 RS 42056」、「レゴ (LEGO) テクニック ポルシェ 911 RSR 42096」、「レゴ (LEGO) テクニック Lamborghini Revuelto 42214」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

レゴ (LEGO) テクニック ポルシェ 911GT3 RS 42056

本製品は、ポルシェ 911GT3 RSを組み立てることができるレゴセット。特別パッケージを用い、エアロダイナミクスを考慮した流線的ライン、調整可能なリア・スポイラー、オレンジの車体カラーなど、本物の特長と機能が満載。ドアを開けると、レーシングシートのある精巧な操縦スペース、機能するギアボックス、ギアシフトパドルの付いたステアリングホイール、細かなダッシュボード、独自の連番が付されたグローブボックスなどがあり、後ろ側にはピストンが動く精巧なフラット6エンジン、フードの下にはスーツケース入りの保管スペースが配置されている。赤いサスペンション・スプリング、ブレーキ・キャリパー、オリジナルデザインのリム、低く配した滑りにくい特別タイヤも再現されている。ピース数は2,704。

レゴ (LEGO) テクニック ポルシェ 911 RSR 42096

本製品は、ポルシェ 911 RSRを組み立てることができるレゴセット。エアロダイナミックなボディ、黒いスポーク、差動装置、タイヤ、独立懸架、可動ピストン付きの6気筒のボクサーエンジンがついており、乗り物のドアを開けると、精巧につくられた運転席にはレーダースクリーン、ハンドル、消火システム、ラグナ・セカのサーキットの道路マップなどが配置されている。ピース数は1,580。

レゴ (LEGO) テクニック Lamborghini Revuelto 42214

本製品は、Lamborghini Revuelto（ランボルギーニ レヴエルト）を組み立てることができるレゴセット。ランボルギーニならではの洗練されたデザインはもちろん、エンジンカバーや暗闇で光るヘッドライトなど、実車のつくりをリアルに再現できる。完成したモデルはCONTROL+アプリでリモコン操作でき、アプリのカーナビ画面にライブデータが表示される。ピース数は1,135。