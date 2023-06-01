【Amazon 新生活セール Final】 先行セール：3月31日0時～ 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 「Galaxy Z Fold7」（512GB/シルバー シャドウ） Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にSamsungのスマートフォン「Galaxy Z Fold7」（SIMフリーモデル）および「Galaxy Z Flip7」（SI