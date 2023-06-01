【Amazon 新生活セール Final】 先行セール：3月31日0時～ 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分

「Galaxy Z Fold7」（512GB/シルバー シャドウ）

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にSamsungのスマートフォン「Galaxy Z Fold7」（SIMフリーモデル）および「Galaxy Z Flip7」（SIMフリーモデル）が追加された。

セールでは、本体カラーや容量などが異なるモデルが期間中、割引価格で提供される。なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「Galaxy Z Fold7」（1TB/ブルー シャドウ）SIMフリーモデル（SM-F966QDBFSJP）

「Galaxy Z Fold7」は、約2億画素のUltraカメラ、次世代プロセッサ、高度なGalaxy AIを搭載したスリム設計の折りたたみスマートフォン。解像度2,184×1,968（QXGA+）で最大リフレッシュレート120Hzに対応する8インチのメインディスプレイを搭載している。

「Galaxy Z Flip7」（256GB/ジェットブラック）SIMフリーモデル（SM-F766QZKASJP）

約5,000万画素の高画質カメラを搭載し、約4.1インチのカバー画面を備えた折りたたみスマートフォン。メインディスプレイの解像度は2,520×1,080（FHD+）で、約4,300mAhのバッテリーが搭載されている。