【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～ AQUOS 4T-C55GJ2 + AQUOS純正リモコン AN-52RC2 Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にシャープの4K液晶テレビ「AQUOS 4T-GJ2」シリーズと「AQUOS純正リモコン AN-52RC2」のセット商品が追