ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年3月30日（月）〜4月5日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）■蠍座（さそり座）カード：ペンタクルの4（逆位置）重荷を軽くする週。必要以上に抱え込みすぎている