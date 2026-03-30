『パウ・パトロール ザ・ムービー』シリーズ最新作『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』が7月24日に公開されることが決定。あわせて日本語吹替版ティザー予告が公開された。 参考：『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』2026年夏公開決定劇場でSP告知映像の上映も テレ東系で毎週金曜17時55分から放送中、さらに各種プラットフォーム