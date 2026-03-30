28日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは、同日にOPEN HOUSE ARENA OTAで開催されたSVリーグ女子第21節GAME1のアランマーレ山形戦に2,482名が来場し、クラブ史上最多入場者数を更新したことを、クラブ公式SNSで発表した。 群馬のホームゲームとして行われたこの試合は、安定した試合運びを見せた群馬のストレート勝利に。翌GAME2でもスト