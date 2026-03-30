浙江省金華市婺城区にあるキッチンスタジオ「百荷尋味創意美食工作坊」では、婺城区の「清明粿（清明節に食べる草餅）」の無形文化遺産代表性伝承人が文化クリエーティブなデザインの「花式清明粿」の受注に対応するため、草餅の制作に追われていた。清明節（先祖を祭る中国の伝統的な祭日、今年は4月5日）を控え、ヨモギや紫芋、ドラゴンフルーツなどを原料とし、伝統技術と文化的創造性を組み合わせ、桃