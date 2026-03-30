エア・カナダは、マイケル・ルソー最高経営責任者（CEO）が、今年第3四半期末をもって退任することを明らかにした。ルソー氏は、UCSグループ、シルコープ・リミテッド、ムーア・コーポレーションの上級管理職、ハドソンズ・ベイ・カンパニーの社長を経て、エア・カナダに入社。2007年に執行副社長兼最高財務責任者（CFO）、2019年1月に副最高経営責任者（CEO）兼CFOに就任し、2021年2月から社長兼CEOを務めていた。現地時間3月22日