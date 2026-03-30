【その他の画像・動画等を元記事で観る】先日アニメ化決定が発表されティザービジュアル、ティザーPVも解禁された小学館・ガガガ文庫より刊行中の大人気ライトノベル『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』。この度、同じく小学館・ガガガ文庫にて刊行されTVアニメ化もされた『人類は衰退しました』とのコラボPVが解禁となった。コラボPVは【片想い♡コラボシリーズ】と銘打たれ、まるで当作品からのラブコールのようなタイトル