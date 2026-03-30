TVアニメ 『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』とTVアニメ『人類は衰退しました』のコラボPVが公開！佐藤こはる(CV:伊藤美来)の新規録り下ろしカバー楽曲も解禁！
先日アニメ化決定が発表されティザービジュアル、ティザーPVも解禁された小学館・ガガガ文庫より刊行中の大人気ライトノベル『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』。
この度、同じく小学館・ガガガ文庫にて刊行されTVアニメ化もされた『人類は衰退しました』とのコラボPVが解禁となった。
コラボPVは【片想い♡コラボシリーズ】と銘打たれ、まるで当作品からのラブコールのようなタイトルがつけられているが、そのタイトルの通り『人類は衰退しました』のオープニング映像をオマージュしたような内容となっており、『人衰』のファンも納得の映像となっている。
さらにオープニング楽曲『リアルワールド』（nano.RIPE）も今作のヒロインである佐藤こはる(CV:伊藤美来)がカバー歌唱をしており、非常に可愛い歌声に癒される事間違いなしだ。
今回のコラボPVでは、ティザーPVには入っていなかった『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』の初解禁の本編映像も使用されており、ファンの皆さまは是非そちらにも注目してほしい。
コラボPV 制作STAFF
キャラクターデザイン/総作画監督：奥嶋大介
演出/原画：前田園香
色彩設計/色指定/検査：中原あゆみ
TP修正：但伊楊
動画：比嘉暖人
背景：キューンプラント
石高友里絵
野添 静
ホアン・ガン
３DCG：株式会社ピコナ
鈴木啓太
沖野 翔
美術監督：中尾陽子
仕上げ：DEFA
宣伝プロデューサー/PV企画：椿本康雄
PV制作：ビーワークス
山本 拓
倉科駿作
撮影監督：伊藤佳恵
撮影：株式会社STAR Laboratories
許佑如
相川ひなた
制作進行：山本祥平
アニメーション制作：手塚プロダクション
●作品情報
TVアニメ『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』
＜イントロダクション＞
クラス中の高嶺の花、佐藤こはる。
誰にも笑顔を見せない、通称“塩対応の佐藤さん”。
でもある日、同じクラスの押尾颯太が、
実家が営むカフェで見た佐藤さんの姿は……
スイーツの写真を撮るため奮闘する、隙だらけの姿で!?
本当は人見知りで不器用なだけの佐藤さんと、
そんな佐藤さんのことが好きな押尾君。
二人の距離は、スイーツとカメラをきっかけに、少しずつ縮まっていく。
もどかしくて、愛おしい。
世界で一番甘い両片想いに、きっとあなたもとろけてしまう――。
不器用な二人が織りなす
“甘くてしょっぱい”青春ラブコメディ！
【スタッフ】
原作：猿渡かざみ「塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い」（小学館「ガガガ文庫」刊）
キャラクター原案：Aちき
監督：吉村文宏
シリーズ構成：あおしま たかし
キャラクターデザイン：奥嶋大介
音楽：成田 旬
制作：手塚プロダクション
【キャスト】
押尾颯太：石橋陽彩
佐藤こはる：伊藤美来
(C)猿渡かざみ／小学館／塩対応の佐藤さん製作委員会
関連リンク
TVアニメ 『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』公式サイト
https://shioama-anime.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優