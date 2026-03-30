TVアニメ 『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』とTVアニメ『人類は衰退しました』のコラボPVが公開！佐藤こはる(CV:伊藤美来)の新規録り下ろしカバー楽曲も解禁！

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先日アニメ化決定が発表されティザービジュアル、ティザーPVも解禁された小学館・ガガガ文庫より刊行中の大人気ライトノベル『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』。

この度、同じく小学館・ガガガ文庫にて刊行されTVアニメ化もされた『人類は衰退しました』とのコラボPVが解禁となった。

コラボPVは【片想い♡コラボシリーズ】と銘打たれ、まるで当作品からのラブコールのようなタイトルがつけられているが、そのタイトルの通り『人類は衰退しました』のオープニング映像をオマージュしたような内容となっており、『人衰』のファンも納得の映像となっている。

さらにオープニング楽曲『リアルワールド』（nano.RIPE）も今作のヒロインである佐藤こはる(CV:伊藤美来)がカバー歌唱をしており、非常に可愛い歌声に癒される事間違いなしだ。

今回のコラボPVでは、ティザーPVには入っていなかった『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』の初解禁の本編映像も使用されており、ファンの皆さまは是非そちらにも注目してほしい。

コラボPV 制作STAFF

キャラクターデザイン/総作画監督：奥嶋大介

演出/原画：前田園香

色彩設計/色指定/検査：中原あゆみ

TP修正：但伊楊

動画：比嘉暖人

背景：キューンプラント

石高友里絵

野添 静

ホアン・ガン

３DCG：株式会社ピコナ

鈴木啓太

沖野 翔

美術監督：中尾陽子

仕上げ：DEFA

宣伝プロデューサー/PV企画：椿本康雄

PV制作：ビーワークス

山本 拓

倉科駿作

撮影監督：伊藤佳恵

撮影：株式会社STAR Laboratories

許佑如

相川ひなた

制作進行：山本祥平

アニメーション制作：手塚プロダクション

●作品情報

TVアニメ『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』

＜イントロダクション＞

クラス中の高嶺の花、佐藤こはる。

誰にも笑顔を見せない、通称“塩対応の佐藤さん”。

でもある日、同じクラスの押尾颯太が、

実家が営むカフェで見た佐藤さんの姿は……

スイーツの写真を撮るため奮闘する、隙だらけの姿で!?

本当は人見知りで不器用なだけの佐藤さんと、

そんな佐藤さんのことが好きな押尾君。

二人の距離は、スイーツとカメラをきっかけに、少しずつ縮まっていく。

もどかしくて、愛おしい。

世界で一番甘い両片想いに、きっとあなたもとろけてしまう――。

不器用な二人が織りなす

“甘くてしょっぱい”青春ラブコメディ！

【スタッフ】

原作：猿渡かざみ「塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い」（小学館「ガガガ文庫」刊）

キャラクター原案：Aちき

監督：吉村文宏

シリーズ構成：あおしま たかし

キャラクターデザイン：奥嶋大介

音楽：成田 旬

制作：手塚プロダクション

【キャスト】

押尾颯太：石橋陽彩

佐藤こはる：伊藤美来

(C)猿渡かざみ／小学館／塩対応の佐藤さん製作委員会

関連リンク

TVアニメ 『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』公式サイト

https://shioama-anime.com/