俳優の加藤清史郎さんは3月29日、自身のInstagramを更新。ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】加藤清史郎の薄着姿「さすが寒さに鬼強系俳優」加藤さんは「『水滸伝』今夜最終話！」とつづり、6枚の写真を投稿。二の腕や胸元が露出した布面積の少ない衣装を着用しています。特に二の腕はムキムキです。また「この写真の日の気温は確か、マイナス…」とも明かしています。ファ