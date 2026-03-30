「カッコイイ身体してるわ！」加藤清史郎、オフショットで筋肉を披露！ 「逞しすぎる」「筋肉すごい」
俳優の加藤清史郎さんは3月29日、自身のInstagramを更新。ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】加藤清史郎の薄着姿
ファンからは「筋肉すごい」「カッコイイ身体してるわ！」「逞しすぎる」「超イケメンです」などの声が。ほかにも「さすが寒さに鬼強系俳優」「寒いのに凄すぎる」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】加藤清史郎の薄着姿
「さすが寒さに鬼強系俳優」加藤さんは「『水滸伝』今夜最終話！」とつづり、6枚の写真を投稿。二の腕や胸元が露出した布面積の少ない衣装を着用しています。特に二の腕はムキムキです。また「この写真の日の気温は確か、マイナス…」とも明かしています。
「脱ぐと凄いんですね」14日にも、同ドラマのオフショットを投稿していた加藤さん。こちらでは、上半身は何も着ておらず、鍛えられた肉体があらわになっています。ファンからは「ひぇぇぇぇぇぇ体やばゆい」「脱ぐと凄いんですね」「こんなに筋肉ついてたなんて！」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)