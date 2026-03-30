歌手の倖田來未さん（43）が2026年3月30日、第2子の妊娠を自身の公式サイトで発表した。26年6月19日から予定していた全国ツアーの開催は延期する。SNS上では、「おめでとう！」「ゆっくり休んでください」などの声が寄せられている。「本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に」第2子妊娠の報告は、倖田さんの所属事務所「エイベックス・マネジメント」名義で発表された。「現在は、母子ともに健やかに過ごしております」