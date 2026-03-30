【モデルプレス＝2026/03/30】リアリティーショー「ベストフレンドハウス」が、3月よりPrime Videoにて独占配信中。ここでは、バナナマン・日村勇紀、生田斗真、中村倫也という豪華すぎる親友3人の共同生活に密着した同番組の魅力を解説する。【写真】中村倫也＆水卜麻美アナの2ショット◆「ベストフレンドハウス」シーズン2では沖縄に「ベストフレンドハウス」は、“実は大親友”の3人がコテージで共同生活をする様子を定点カメラ