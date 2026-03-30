バナナマン日村×生田斗真×中村倫也、“親友同士”のリアリティ番組「ベストフレンドハウス2」配信 注目ポイント5選
【モデルプレス＝2026/03/30】リアリティーショー「ベストフレンドハウス」が、3月よりPrime Videoにて独占配信中。ここでは、バナナマン・日村勇紀、生田斗真、中村倫也という豪華すぎる親友3人の共同生活に密着した同番組の魅力を解説する。
【写真】中村倫也＆水卜麻美アナの2ショット
「ベストフレンドハウス」は、“実は大親友”の3人がコテージで共同生活をする様子を定点カメラで捉え、素を覗き見するような感覚にさせてくれる「友達ドキュメント」。シーズン1では山梨、最新作のシーズン2では沖縄を舞台にゆるい3人の雰囲気を楽しめる。
山梨のコテージで始まった前作では、15台のカメラが3人の「完全なるオフ」を記録。仕事の顔を脱ぎ捨て、互いに甘え、いじり合う姿はついついほっこりしてしまうこと間違いなし。この徹底した「素」の空気感こそが、じわじわと視聴者を延ばし続ける魅力。
番組を支えるのは、やはり最年長の日村。俳優である生田・中村の2人から容赦なくいじられながらも、常に温かく笑い飛ばす姿は、まさにこの関係性の「核」といえる。沖縄編でも、2人のわがままを優しく受け止める“日村パパ”の懐の深さに癒やされることだろう。
日本を代表する俳優でありながら、親友たちの前では少年のような表情を見せる生田。シーズン1では率先して場を盛り上げ、はしゃぐ姿が印象的であった。絶景の沖縄ヴィラで、彼がどのように心を解放し、親友たちと遊び尽くすのか？
クールなイメージの中村だが、この3人の中では一番の自由人。さらに注目すべきは、手際よく絶品料理を振る舞うその腕前である。親友たちのためにキッチンに立つ姿と、ふとした瞬間に見せる末っ子のような甘えモードのギャップは、ファンが悶絶することだろう。
今回の舞台は沖縄の絶景ヴィラ。20台以上の定点カメラが、お酒を酌み交わしながら語られる深い仕事論や、将来の夢、そして互いへの信頼を捉える。台本なしの空間だからこそ漏れ出る本音で、エモーショナルな気分に浸ってしまうことだろう。
多忙を極めるトップスターたちが、ただ笑い合い、時に真剣に語らう姿は、視聴者の心に温かな光を灯してくれる。彼らの「本当の友情」に触れる時間は、私たちにとっても最高のご褒美となるに違いない。（modelpress編集部）
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【写真】中村倫也＆水卜麻美アナの2ショット
◆「ベストフレンドハウス」シーズン2では沖縄に
「ベストフレンドハウス」は、“実は大親友”の3人がコテージで共同生活をする様子を定点カメラで捉え、素を覗き見するような感覚にさせてくれる「友達ドキュメント」。シーズン1では山梨、最新作のシーズン2では沖縄を舞台にゆるい3人の雰囲気を楽しめる。
◆注目ポイント1： 親友同士だからこそ見える素の表情
山梨のコテージで始まった前作では、15台のカメラが3人の「完全なるオフ」を記録。仕事の顔を脱ぎ捨て、互いに甘え、いじり合う姿はついついほっこりしてしまうこと間違いなし。この徹底した「素」の空気感こそが、じわじわと視聴者を延ばし続ける魅力。
◆注目ポイント2： バナナマン日村の「愛され力」と2人を包む包容力
番組を支えるのは、やはり最年長の日村。俳優である生田・中村の2人から容赦なくいじられながらも、常に温かく笑い飛ばす姿は、まさにこの関係性の「核」といえる。沖縄編でも、2人のわがままを優しく受け止める“日村パパ”の懐の深さに癒やされることだろう。
◆ 注目ポイント3： 生田斗真が魅せる無邪気さ
日本を代表する俳優でありながら、親友たちの前では少年のような表情を見せる生田。シーズン1では率先して場を盛り上げ、はしゃぐ姿が印象的であった。絶景の沖縄ヴィラで、彼がどのように心を解放し、親友たちと遊び尽くすのか？
◆注目ポイント4： 中村倫也のギャップ萌え要素
クールなイメージの中村だが、この3人の中では一番の自由人。さらに注目すべきは、手際よく絶品料理を振る舞うその腕前である。親友たちのためにキッチンに立つ姿と、ふとした瞬間に見せる末っ子のような甘えモードのギャップは、ファンが悶絶することだろう。
◆注目ポイント5： 沖縄の絶景が引き出す「ここでしか聞けない本音」
今回の舞台は沖縄の絶景ヴィラ。20台以上の定点カメラが、お酒を酌み交わしながら語られる深い仕事論や、将来の夢、そして互いへの信頼を捉える。台本なしの空間だからこそ漏れ出る本音で、エモーショナルな気分に浸ってしまうことだろう。
◆「ベストフレンドハウス」で癒やしの時間を
多忙を極めるトップスターたちが、ただ笑い合い、時に真剣に語らう姿は、視聴者の心に温かな光を灯してくれる。彼らの「本当の友情」に触れる時間は、私たちにとっても最高のご褒美となるに違いない。（modelpress編集部）
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