3月30日、大田区総合体育館で「NBA Rising Stars Invitational JAPAN QUALIFIERS presented by SoftBank」の男子準決勝が行われ、鳥取城北高校（鳥取県）と福岡第一高校（福岡県）が対戦した。 優勝校に6月にシンガポールで開催される「NBA Rising Stars Invitational」への出場権が付与される今大会。試合は第1クォーターから一進一退の攻防となる。終盤に福岡第一の卓承賢にブザービータ&#