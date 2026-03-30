セリエA女子のブスト・アルシーツィオは30日（月）、日本代表のアウトサイドヒッター和田由紀子（24）が2026-27シーズンに新加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 和田は京都橘高校を卒業後、2020年にJTマーヴェラス（現・大阪マーヴェラス）へ入団。4シーズン在籍した後、2024年にNECレッドロケッツ川崎へ移籍した。在籍2季目となる今シーズンはケガもありな