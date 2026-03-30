生命保険会社プルデンシャル生命の元社員にうその投資話で現金をだまし取られたとして、契約者の女性がその返還を求める民事裁判で、金沢地裁は3460万円の支払いを命じました。この民事裁判は、石川県内の女性が、プルデンシャル生命保険金沢支社の元社員の男に対し、うその投資話でだまし取られた現金の返還を求めていたものです。この元社員の男は、うその投資話を持ち掛け、現金をだまし取った詐欺の罪で、去年11月に懲役4年6か