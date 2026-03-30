NTT東日本は3月27日、オフィスに必要な電話環境を手軽に構築できる新たなビジネスフォン「おまかせオフィステレフォン」を5月1日より提供開始すると発表した。これに伴い、現在提供中の「オフィステレフォン」は2026年4月30日に新規受付を終了し、2031年4月30日にサービス提供を終了する。工事不要のビジネスフォン、従来サービス終了へ○「おまかせオフィステレフォン」の特長「おまかせオフィステレフォン」は、専用サポートセン