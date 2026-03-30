鄭州市航空港区にあるＢＹＤ組立工場の新エネルギー車（ＮＥＶ）「宋Ｐｒｏ」生産ライン。（鄭州＝新華社記者／李嘉南）【新華社北京3月30日】中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）が28日に発表した2025年決算は、売上高が前年比3.5％増の8039億6400万元（1元＝約23円）、純利益が19.0％減の326億1900万元、非経常項目を除く純利益が20.4％減の294億4600万元となった。売上高を事業別にみると、自動車と関連製品・その