関西空港交通は、リムジンバス・関西空港〜大阪駅前線で深夜便の運行を再開する。コロナ禍に深夜の運行を休止しており、2020年4月15日以来、約6年ぶりの運行再開となる。輸送需要の確認やキャッシュレスバスの実現を目的とする実証実験として、3月29日から6月30日までの期間限定で運行する。関西国際空港第2ターミナルを午前0時2分、第1ターミナルを同15分に出発し、阪急三番街に午前1時13分に到着する。運賃は大人2,700円、小人1,