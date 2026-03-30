【モデルプレス＝2026/03/30】俳優の杉浦太陽が3月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちの2ショットを公開した。【写真】45歳5児のパパタレ「心が温まる」兄妹ショット◆杉浦太陽、幸空くん＆夢空ちゃんの2ショット披露杉浦は「コアがユメをめっちゃ可愛がってくれます」とつづり、三男の幸空（こあ）くんと第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの兄妹ショットを投稿。ソファの前で撮影された写真には、床に座った幸空くん