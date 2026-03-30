辻希美の夫・杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを可愛がる三男・幸空（こあ）くんの姿公開「優しいお兄ちゃん」「天使すぎる兄妹」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】俳優の杉浦太陽が3月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちの2ショットを公開した。
【写真】45歳5児のパパタレ「心が温まる」兄妹ショット
杉浦は「コアがユメをめっちゃ可愛がってくれます」とつづり、三男の幸空（こあ）くんと第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの兄妹ショットを投稿。ソファの前で撮影された写真には、床に座った幸空くんが夢空ちゃんを笑顔で見つめる仲睦まじい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「見てるだけで癒される」「優しいお兄ちゃん」「天使すぎる兄妹」「心が温まる」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】45歳5児のパパタレ「心が温まる」兄妹ショット
◆杉浦太陽、幸空くん＆夢空ちゃんの2ショット披露
杉浦は「コアがユメをめっちゃ可愛がってくれます」とつづり、三男の幸空（こあ）くんと第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの兄妹ショットを投稿。ソファの前で撮影された写真には、床に座った幸空くんが夢空ちゃんを笑顔で見つめる仲睦まじい姿が収められている。
◆杉浦太陽の投稿に「天使すぎる兄妹」の声
この投稿に、ファンからは「見てるだけで癒される」「優しいお兄ちゃん」「天使すぎる兄妹」「心が温まる」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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