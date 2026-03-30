30日午後、秋田市仁井田の市民交流広場で枯れ草などを焼く原野火災がありました。けがをした人はいませんでした。秋田中央警察署の調べによりますと30日午後1時ごろ、秋田市仁井田字小中島の市民交流広場から出火しました。現場付近で作業をしていた男性が枯れ草が燃え広がっているのを発見し、消防に通報しました。火は約30分後に消し止められましたが、広場の枯れ草など約300平方メートルを焼きました。けがをした人はいま