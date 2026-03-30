ハイエンドのデジタルトランスポート「NAZARÉ」 タイムロードは、ポルトガルのオーディオメーカー・Innuos(イニュオス)の取扱いを開始する。ハイエンドのデジタルトランスポート「NAZARÉ」(9,880,000円)や、エントリーの「STREAM1」(598,000円)などをラインナップし、受注は4月1日から受け付ける。取扱モデルは以下の通り。 NAZARÉ 9,880,000円(税別) フラ