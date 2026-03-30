記者会見する帝塚山中高の小林健校長（左端）と落雷事故調査委員会の関係者ら＝30日午後、奈良市昨年4月、奈良市の学校法人「帝塚山学園」のグラウンドに落雷があり部活動中の中高生6人が搬送された事故で、調査委員会が30日、報告書を公表した。現場にいた教員への聞き取りなどを踏まえ「研修を行っていれば事故を防止できた可能性を否定できない」とした。事故では中3生徒1人が現在も意識不明の重体で入院している。報告書は