ROTTENGRAFFTYが、2025昨年12月13日(土)と14日(日)に開催した主催イベント＜響都超特急2025 〜KYOTO ULTRA EXPRESS〜＞のスペシャル番組を配信することが決定。本日3月30日(月)20時より、『響都超特急2025 事後生配信SP』と題して、ROTTENGRAFFTYのOfficial YouTube Channelにて、当日のROTTENGRAFFTYのライブ映像を振り返るとともにROTTENGRAFFTYのメンバーと＜響都超特急＞イベントMCでお馴染みのやべきょうすけ氏が登場し、スタ