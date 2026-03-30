ROTTENGRAFFTYが、2025昨年12月13日(土)と14日(日)に開催した主催イベント＜響都超特急2025 〜KYOTO ULTRA EXPRESS〜＞のスペシャル番組を配信することが決定。

本日3月30日(月)20時より、『響都超特急2025 事後生配信SP』と題して、ROTTENGRAFFTYのOfficial YouTube Channelにて、当日のROTTENGRAFFTYのライブ映像を振り返るとともにROTTENGRAFFTYのメンバーと＜響都超特急＞イベントMCでお馴染みのやべきょうすけ氏が登場し、スタジオ生トークを繰り広げる。

＜響都超特急＞は毎年、京都パルスプラザにて開催されるROTTENGRAFFTYの主催イベントで、2025年も豪華な顔ぶれがラインナップされ冬の京都を熱く彩った。開演前から閉演まで会場の熱気は終始ピークのまま突入する、2日間どちらの日程もトリを務めるROTTENGRAFFTYのライブは、この瞬間に命を燃やすような激しく凄まじく美しい光景が繰り広げられ、それに応える客席からの大合唱やレスポンスも含め、とてつもない感情が金閣ステージの広い空間に充満しており、ROTTENGRAFFTYというバンドの絶対的な存在を確立させる内容となっていた。

今回はそんなライブの模様を配信で見ることができる特別な機会となっている。

なお、ROTTENGRAFFTYは現在、昨年6月から全国29会場で開催された＜わびさびTOUR＞を終え、今年2月8日のZepp Fukuoka公演を皮切りに全5公演開催の＜わびさびTOUR FINAL SERIES ONEMAN LIVE＞を敢行中。残す公演は4月8日のZepp Shinjuku(TOKYO) 、4月17日のなんばHatch、4月29日のZepp Sapporoのみとなっており、Zepp Shinjuku(TOKYO)となんばHatch公演は既にソールドアウトとなっている。

『響都超特急2025 事後生配信SP』

2026年3月30日(月)20:00〜生配信

＠ ROTTENGRAFFTY Official YouTube Channel

出演：ROTTENGRAFFTY、やべきょうすけ

配信URL：https://www.youtube.com/live/4PNicZHitEA

＜わびさびTOUR FINAL SERIES ONEMAN LIVE＞

2026年2月08日（日）Zepp Fukuoka

2026年2月14日（土）名古屋ダイアモンドホール

2026年4月08日（水）Zepp Shinjuku(TOKYO) ※SOLD OUT

2026年4月17日（金）なんばHatch ※SOLD OUT

2026年4月29日（水・祝）Zepp Sapporo

前売り：

スタンディング \5,160 (税別) / \5,676 (税込)

指定席 \6,160 (税別) / \6,776 (税込)

ファミリー席 大人\6,160 (税別) / \6,776 (税込) 小人 \3,160 (税別) / \3,476 (税込)