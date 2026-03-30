29日の夕方、秋田市で撮影された鮮やかな夕日の写真がABSあきたアプリに投稿されました。西の空で、赤からオレンジ色に鮮やかなグラデーションがかかった太陽が、住宅地の奥に沈もうとしています。 真っ赤に染まった太陽は、微妙な色の具合で球形に見えます。写真は、29日の午後5時50分ごろ、秋田市外旭川で撮影されました。 撮影者は「夕焼けが好きで良く観察していますが、ここまで鮮やかな夕日は初めて見て、興奮気