記事ポイントやまうが2026年4月1日に中華惣菜漬物「おかず中華シリーズ」3種を発売ザーサイ・ビビンバ・山クラゲはおかずにもお酒のおつまみにも幅広く使える各259円（税込）で単身・共働き世帯の忙しい食卓をサポートする時短設計 やまうが2026年4月1日に、開封してそのまま使える中華惣菜漬物「おかず中華シリーズ」3種を発売します。ラインナップはザーサイ・ビビンバ・山クラゲの3種類で、各259円（税込）です。増加する