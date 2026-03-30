手軽に楽しめる中華惣菜漬物3種！ やまう「おかず中華シリーズ」

記事ポイント やまうが2026年4月1日に中華惣菜漬物「おかず中華シリーズ」3種を発売ザーサイ・ビビンバ・山クラゲはおかずにもお酒のおつまみにも幅広く使える各259円（税込）で単身・共働き世帯の忙しい食卓をサポートする時短設計 やまうが2026年4月1日に中華惣菜漬物「おかず中華シリーズ」3種を発売ザーサイ・ビビンバ・山クラゲはおかずにもお酒のおつまみにも幅広く使える各259円（税込）で単身・共働き世帯の忙しい食卓をサポートする時短設計

やまうが2026年4月1日に、開封してそのまま使える中華惣菜漬物「おかず中華シリーズ」3種を発売します。

ラインナップはザーサイ・ビビンバ・山クラゲの3種類で、各259円（税込）です。

増加する単身世帯や共働き世帯の「手軽においしいものを食べたい」というニーズに応える商品です。

やまう「おかず中華シリーズ」

発売日：2026年4月1日（水）価格：各259円（税込）内容量：ザーサイ・ビビンバ各110g、山クラゲ90g販売：全国の量販店

「おかず中華シリーズ」は「世界のおかずを簡単・手軽に食卓で味わえる」をコンセプトに開発された商品です。

開封してそのままおかずやおつまみとして食卓に出せるため、時短料理への関心が高まる現代のライフスタイルにフィットします。

ザーサイ

漬物文化が古くから発達してきた中国四川地域の伝統的な製法を受け継ぎ、発酵熟成させたザーサイを厚めにスライスしています。

オイスターエキスの旨味とゴマ油の風味を効かせ、隠し味に豆板醤・すりおろしニンニク・胡椒の香味と辛味が加わっています。

ビビンバ

韓国を代表する料理のひとつであるビビンバを、国産大豆もやし・にんじん・わらび・きくらげで彩りよく仕上げています。

コチュジャンの深い味わいがゴマ油とすりおろしニンニクで引き締められ、ご飯のおかずはもちろんクッパや冷麺の具材としても活用できます。

山クラゲ

ステムレタスの茎部分を縦に割いて乾燥させた山クラゲは、中国では古くから貢菜・皇帝菜と呼ばれ珍重されてきた食材です。

コリコリとした抜群の歯切れが楽しめるよう単体で使用し、ゴマ・ゴマ油・唐辛子・オイスターエキスでさっぱりとした味に仕上げています。

「おかず中華シリーズ」3種は開封してそのまま食卓に出せるため、忙しい日々の家事をしっかりサポートします。

ザーサイ・ビビンバ・山クラゲはそれぞれ個性の異なる風味を持ち、食卓のバリエーションが広がります。

おかずとしてもお酒のおつまみとしても使える汎用性の高さが、単身・共働き世帯の強い味方となります。

「おかず中華シリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「おかず中華シリーズ」の発売日と価格を教えてください。

A. 2026年4月1日（水）に発売されます。

ザーサイ・ビビンバ・山クラゲの3種類が各259円（税込）です。

Q. 「おかず中華シリーズ」はどのように使えますか？

A. 開封してそのままご飯のおかずやお酒のおつまみとして使えます。

ビビンバはクッパや冷麺の具材としても活用できます。

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