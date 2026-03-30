ワンコはカーペットクリーナーで、体をマッサージしてほしいようで…？圧強めでおねだりする光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万5000回再生を突破。「可愛いｗ」「カメラ目線やめてｗ」といった声が寄せられています。 【動画：『コロコロ』でマッサージされるのが大好きな犬→まるで人間のような『おねがりの圧をかける光景』】 「コロコロして」と要求するワンコ TikTokアカウント「use