ワンコはカーペットクリーナーで、体をマッサージしてほしいようで…？圧強めでおねだりする光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万5000回再生を突破。「可愛いｗ」「カメラ目線やめてｗ」といった声が寄せられています。

【動画：『コロコロ』でマッサージされるのが大好きな犬→まるで人間のような『おねがりの圧をかける光景』】

「コロコロして」と要求するワンコ

TikTokアカウント「user8882320282552」には、柴犬の「クウ」ちゃんの日常が投稿されています。クウちゃんはカーペットクリーナーで、体をコロコロとマッサージしてもらうのが大好きなんだそう。この日も床でくつろいでいたかと思うと、目の前のクリーナーに前足を伸ばして「コロコロして！」と要求し始めたとか。

飼い主さんをじーっと見つめながら、前足でローラー部分を前後に動かし続けるクウちゃん。ローラーをコロコロさせるのが上手すぎて、まるで人間のようです。

圧の強さに爆笑！

クウちゃんはしつこく要求し続けていますが、飼い主さんはあえてスルーして様子を見ることに。するとクウちゃんは立ち上がって、「早く！これでコロコロして！」とばかりにローラー部分をツンツンしたそう。

そして最終的には飼い主さんの目の前にやってきて、強めの圧をかけたとか。一生懸命すぎるアピールが可愛くて、思わず笑ってしまいます。きっと飼い主さんも「いくらでもコロコロしてあげたい」という気持ちになったことでしょう。

この投稿には「一生懸命なのキュンキュンする」「お前わかってんだろの圧w」「めっちゃ煽ってくるやんw」「そのうちコロコロに体押しつけて自分で出来るようになりそう」といったコメントが寄せられています。

幼い娘さんにコロコロしてもらうことも

クウちゃんは毎日のように「コロコロして」と要求してきて、マッサージしてもらえるまで絶対に諦めないそうです。

よほどコロコロが好きなようで、幼い娘さんがぎこちない手つきでコロコロした時にも、「下手っぴだけど、してもらえないよりはいいか」とばかりに黙って受け入れていたとか。「もっとして」とおねだりするように、娘さんを見つめる場面も。クウちゃんのコロコロを要求するという日課は、これからも続きそうですね！

クウちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「user8882320282552」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「user8882320282552」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。