【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんが3月29日がブログを更新。NHK総合の音楽トークバラエティ番組『偏愛ミュージックサロン』に出演したことを報告し、香取慎吾らとのオフショットを公開した。 ■「香取さんの視点や、又吉さんのお話、全部面白かった」 『偏愛ミュージックサロン』は、音楽が好きすぎるあまり独自の視点で考察した「持論」を話したい人が、秘密のたまり場「偏愛ミュージック