週明け３０日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２２４．０４ポイント（０．９０％）安の２４７２７．８４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６０．４６ポイント（０．７２％）安の８３９３．３１ポイントと反落した。売買代金は１５４８億２８１０万香港ドルに拡大している（２７日前場は１３５７億７４９０万香港ドル）。投資家のリスク回避スタンスが