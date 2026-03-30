週明け３０日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２２４．０４ポイント（０．９０％）安の２４７２７．８４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６０．４６ポイント（０．７２％）安の８３９３．３１ポイントと反落した。売買代金は１５４８億２８１０万香港ドルに拡大している（２７日前場は１３５７億７４９０万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスが強まる流れ。原油高騰によるインフレ加速や金融市場の混乱が警戒されている。中東地域の軍事衝突が長期化するとの懸念が広がる中、日本時間３０日早朝の時間外取引でＷＴＩ原油先物は一時、１０３．３８米ドル（１バレル）に上昇し、およそ３週ぶりの高値を付けた。中東情勢を巡っては、イラン精鋭部隊が２９日、国内の大学に対する攻撃の報復として、中東地域に位置する米国系とイスラエル系の大学を標的にすると警告。週末にはイラン首都テヘランで激しい爆撃が続いたほか、イエメンの親イラン武装組織フーシ派がイスラエルにミサイルを発射したとも伝わった。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が３．８％安、マカオ・カジノの金沙中国（１９２８／ＨＫ）と白物家電大手の美的集団（３００／ＨＫ）がそろって３．６％安と下げが目立った。

セクター別では、半導体が安い。蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が５．３％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が４．５％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が４．０％、愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が３．４％ずつ下落した。

保険セクターもさえない。新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が３．６％安、中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が２．８％安、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が２．６％安、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が１．３％安で前場取引を終えた。

半面、非鉄・産金セクターの一角は物色される。中国アルミ（２６００／ＨＫ）が７．９％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が６．５％、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が３．４％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が６．４％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が６．２％、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が３．１％ずつ上昇した。中国アルミや中国宏橋などアルミ関連に関しては、アルミ価格の急伸が材料視されている。イランが中東地域のアルミ工場を攻撃し、操業停止や縮小を余儀なくされていると伝わった。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．２３％高の３９２２．７２ポイントで前場の取引を終了した。資源・素材が高い。医薬、食品飲料、銀行、海運なども買われた。半面、公益は安い。空運、自動車、保険・証券も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）