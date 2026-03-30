米国の任天堂が、「Nintendo Switch 2」の自社タイトルのダウンロード版をパッケージ版より安くする方針を発表した。5月21日に発売される「ヨッシーとフカシギの図鑑」から導入する。予約ページではパッケージ版が69.99ドル（約1万1219円）、ダウンロード版が59.99ドル（約9616円）と、10ドル違う価格が設定されている。日本ではパッケージ版が7980円であるのに対し、ダウンロー