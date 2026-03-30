シンガーソングライター・礼衣が、2026年7月26日（日）に東京・Zepp Shinjukuにて、ソロとして初となるワンマンライブ「Melt Mirror Ball」を開催することを発表した。本発表は、本日3月29日（日）に実施された誕生日記念のYouTube配信内で行われたもので、あわせて新曲リリースおよび連続リリース企画も明らかとなった。チケットは2026年3月29日（日）20:00より、オフィシャル先行（抽選）の受付がスタートしている。また、配信内