和紙の原料として知られるミツマタの花が、安芸高田市の群生地で鮮やかな黄色い花を咲かせています。 安芸高田市向原町の虫居谷（むしいだに）では、５０年以上前に和紙の原料として植えられた約５千株のミツマタが残っています。 春の美しい景観を大切にしようと地域の住民らが手入れを続けてきました。 ミツマタは毎年、枝が３つに分かれながら成長し、ほのかな香りがする５ｍｍほどの黄色い小さな花を手毬のように咲かせます