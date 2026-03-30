来月のリニューアルオープンを前に、呉市の大和ミュージアムが開館２０周年を記念したシンポジウムを開きました。 シンポジウムでは俳優で大和ミュージアム名誉館長の石坂浩二さんやジャーナリストの池上彰さんらが登壇し、戦争の歴史の伝え方などが話し合われました。 石坂さんは太平洋戦争中に空襲を受けた際の記憶を語り、その生々しい戦争体験に聴衆は真剣な表情で耳を傾けていました。 大和