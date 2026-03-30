3月の振り返り＝「中東有事」で米ドル高・円安拡大、160円台に 原油などの供給懸念で円売り＝米金融政策は利下げから利上げへ見通し転換 3月の米ドル／円は大きく上昇し、3月27日にはついに160円の大台を突破しました（図表1参照）。おもに材料視されたのは、2月末の米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けた「中東有事」の発生でしょう。その後、イランがホルムズ海峡の事実上の封鎖に動いたことで、原油などのエネルギー